Otobüste uyuyakalan genç uyandığında hayatının şokunu yaşadı! "İmdat, çıldırıyorum"

12 Kasım 2024 14:46 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:03

İzmit'te kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Belediye otobüsünde uyuyakalan genci fark etmeyen sürücü aracı park ederek evine gitti. Genç ise uyandığında gözlerine inanamadı. Bir petrol ofisinde karanlık otobüsün içinde yalnız kalan gencin görüntüleri TikTok'ta binlerce kez izlendi.

İzmit'te evine gitmek için otobüse binen genç adam, dinlenebilmek için biraz uyumak istedi. Kısa sürede uykuya dalan genç, ineceği durağı kaçırdı. Tüm yolcular indikten sonra şoför de son durakta aracı park etti. Fakat sürücü arkada uyuyakalan genci fark edemedi. Otobüsü bir petrol ofisine bırakan şoför, genci içeri kilitledi. Yaşananları saniye saniye kaydeden genç görüntüleri TikTok'ta paylaştı.

"BENİ NASIL FARK ETMEZSİN"

Otobüste kilitli kalan genç o anları kahkaha atarak kayda aldı. Videoyu 'Gece gece başıma gelen olaya bakın' notuyla paylaşan genç, "Yerde uyumadık ki, koltukta uyudum. İnsan görmez mi? Çıldırıyorum. İmdat ya" diyerek yardım istedi.

KİLİTLİ KALDIĞI OTOBÜSTEN KENDİ ÇABASIYLA ÇIKTI

Küçük bir araştırma yapan sosyal medya kullanıcısı aracın kapı açma kuşunu buldu. Düğmeye basan genç, kilitli kaldığı otobüsten çıktı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.