Otobüsü sıkıştırıp, kazaya neden oldu! Bir şey olmamış gibi yoluna devam etti

28 Temmuz 2024 13:28 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 13:29

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Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsü sıkıştıran araba kazaya neden oldu.

Kaza yapmamak adına frene basan otobüs şoförü, yağmur sonrası kayganlaşan zeminde duramayınca taksi durağının önünde bulunan elektrik trafosuna çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Otobüsü sıkıştıran otomobil sürücüsü ise hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.