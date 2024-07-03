Otobüsün yatak kısmından çıktı! Tam 20 milyon TL değerinde...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Temmuz 2024 11:47 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:48
Romanya'dan yola çıkıp Türkiye'ye gelmek isteyen bir otobüsün yatak kısmından çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi. Otobüste arama yapan gümrük görevlileri yaklaşık 20 milyon lira değerinde 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirdi.
Sınır kapısında Türk plakalı bir otobüs durdurulunca ortaya şaşkına çeviren görüntüler çıktı.
Romanya'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giden Türk plakalı bir otobüs, Kaptan Andreevo sınır kapısında durduruldu.
Yedek şoförü, hostesi ve 9 yolcusu bulunan Türk vatandaşının kullandığı otobüs, "Risk analizi" yöntemine göre x-ray dahil olmak üzere detaylı gümrük muayenesi için seçildi.
OTOBÜSÜN YATAK KISMINDAN ÇIKTI
Sürücünün dinlenme yatağı çevresinde olağan dışı yoğunluklar fark eden Bulgar gümrükçüler, sonraki fiziksel kontrol sırasında, farklı değerdeki euro ve dolar banknotlarını içeren paketlerin saklandığı, özel olarak inşa edilmiş iki önbellek tespit etti.
Yapılan aramada toplamda, beyan edilmemiş 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı