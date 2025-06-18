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 | Ömer Faruk Dogan

Otomobil 80 metre şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Gümeli Bölüklü Karatepe yayla yolunda ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 80 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 17:40

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde korkutan bir kaza meydana geldi. Gümeli Bölüklü Karatepe yayla yolunda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 80 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı.

Araçta bulunan Nurcan D., Tolga D. ve Şener D. kazada yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldılar. Yayla yolundaki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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