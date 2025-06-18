Türk jetleri İsrail’i korumak için görev mi aldı! O iddialara açıklama geldi

İletişim Başkanlığı, yalan haberleri bir bir çürütmeye devam ediyor. Son olarak İsrailli gazeteci Emily Scrhader'ın "Türk jetleri İsrail’i korumak için görev aldı" iddiaları sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Skandal iddialarla ilgili yetkililerden açıklama geldi.

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların altıncı gününde karşılıklı saldırılar sürüyor. Dünyanın gözünü çevirdiği savaşla ilgili, yalan haberler de dolaşıma sokulmayı sürdürüyor. Son olarak İsrailli gazeteci Emily Scrhader'ın "Türk jetleri İsrail’i korumak için görev aldı" iddiaları sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Skandal iddialarla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya mecralarında ”Türk jetleri İsrail’i korumak için görev aldı” şeklinde dile getirilen iddialar tamamen dezenformasyon ürünüdür.

Türkiye, Ortadoğu’da barış ve istikrardan yanadır; göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri barış ve güvenin teminatıdır.

Milli Savunma Bakanlığımız, kendisine bağlı tüm unsurları ile hava sahamızın hak ve menfaatlerini koruma faaliyetini kararlılıkla sürdürmektedir.

'DESTEK VERİLMESİ ASLA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Türkiye, Ortadoğu’da barış ve istikrarı tehlikeye atan İsrail'in tüm faaliyetlerine karşıdır ve herhangi bir düşmanca eylemine destek verilmesi asla söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."