Otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

14 Eylül 2024 02:54 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 02:56

Kocaeli'de otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrildi. Kazada 5'i işçi toplam 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin D130 Karayolu Başiskele ilçesinde İzmit istikametinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan bir otomobil ile servis minibüsü çarpıştı.

Araçlar elektrik direğine de çarparak devirirken, servis minibüsü ise yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, servis minibüsünde bulunan 5 işçi ve 2 araç sürücüsü olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol bir saat boyunca kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.