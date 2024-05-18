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Otomobil inşaat alanına düştü: Ölü var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 May 2024 00:10 - Güncelleme : 18 May 2024 00:10
Otomobil inşaat alanına düştü: Ölü var!

İstanbul’da Eyüpsultan'da kontrolden çıkan bir otomobil, inşaat halindeki bir bina ile istinat duvarı arasında kalan boşluğa düştü. Kazada sürücü maalesef hayatını kaybetti.

İstanbul’da otomobil, inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. Kaza, 21.00 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Lale Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Köse isimli sürücü, 34 FFL 23 plakalı arıza yapan aracını çalıştırmak için yokuş yukarı itti.

Ardından araca binerek yokuş aşağı bırakan Köse, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, inşaat alanının bariyerlerine çarparak inşaat alanı ve istinat duvarı arasındaki yaklaşık 20 metrelik boşluğa düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile Yusuf Köse sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Köse'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Köse'nin cenazesi, ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayı gören Gülay Kırca, “Yokuş aşağı inerken araba durdu. İçindeki şahıs inip itti arabayı. Çalıştıktan sonra aracına bindi. Bindikten sonra freni tutmadı sanırım diğer araçlara vurmamak için direkt aşağı uçtu. Arabada tek kişi vardı” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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