Otomobil TIR'a ok gibi saplandı! Akıl almaz kaza, mucize kurtuluş

13 Aralık 2024 01:20 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 01:22

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, yol kenarında park halindeki bir TIR’a çarptı. Kaza sonucu araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Muğla​'nın Menteşe​ ilçesi Akçaova Mahallesi'nde bir otomobil​ henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halindeki TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunan yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı şahıs ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

MUCİZE KURTULUŞ

Hastaneden alınan bilgilere göre, kazadan hafif yaralı olarak kurtulan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.