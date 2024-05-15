Otomobil uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

15 May 2024 19:27 - Güncelleme : 15 May 2024 19:40

Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı.

150 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; laza saat 15.30 sıralarında Ormancık köyünde meydana geldi. E.E. idaresindeki 53 ACL 845 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada yaralanan sürücü ile H.E. (70), G.Ç. (64), D.E. (72) ve Safiye Ergin (70) vatandaşların da yardımıyla ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Safiye Ergin’in hayatını kaybettiği belirlenirken E.E., H.E., G.Ç. ve D.E. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.