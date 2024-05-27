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Otomobile giren yılan panikletti! Yılana gaz sıkarak mücadele ettiler

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 May 2024 01:20 - Güncelleme : 27 May 2024 01:21

Kocaeli'de otomobiline giren yılanı fark eden sürücü kısa süreli panik yaşadı. Yılanı çıkarmak için yoğun çaba sarf ederek en sonunda gaz sıkarak uzaklaştırabildi.

 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobile giren yılan uzun süren uğraşlarla çıkarılabildi. Korku dolu anlar yaşatan yılana gaz sıkarak yerinden çıkardılar.

Hatipköy Mahallesi'nde otomobilinin içine yılan girdiğini fark eden sürücü, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin incelemeleri neticesinde yılanın otomobilin motor kısmına girdiği tespit edildi. Ekipler, karbondioksit içerikli tüp yardımıyla yılanın otomobilden çıkmasını sağladı. Gaz sıkıldıktan bir süre sonra aracın plaka kısmından sarkarak çıkan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Otomobile giren yılan panikletti! Yılana gaz sıkarak mücadele ettiler - 1. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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