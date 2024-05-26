Rize'de korkunç kaza: Isınmak isterken dehşeti yaşadı
Soba yakarken ihmal sonucu yaşanan kazaların son durağı Rize oldu. 62 yaşındaki Metin Topal isimli vatandaş ısınmak için sobayı yakmaya çalışıyordu. Ancak benzin bidonunu sobanın yanında unutunca az kalsın ölüyordu. Benzinin parlamasıyla bir anda alevler içinde kaldı. Yüzü, elleri, kolları, ayakları ve vücudunun bazı yerlerinde derin yanıklar oluşan talihsiz adamın hastanedeki tedavisi sürüyor
Çayeli ilçesinde yaşayan Metin Topal, ısınmak için evdeki sobayı yakmak isterken dehşeti yaşıyor. Yaktığı kağıt ve naylonu sobaya atarken ateş parçalarının çevredeki benzin dolu bidona sıçraması üzerine meydana gelen parlamada Topal'ın evinde yangın çıktı.
Yüzü, elleri, kolları, ayakları ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar oluşan Topal, hem evdeki yangını hem de tutuşan kıyafetlerini söndürmeye çalıştı.
ÖLMEMEK İÇİN CAMDAN ATLADI
Evdeki yangının büyümesi üzerine camdan atlayarak dışarı çıkan Topal, çevredekilerin yardımıyla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahale sonrası Topal, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedaviye alındı. Tedavisi süren Metin Topal, sobayı yakmak için normalde benzin kullandığını, bir süre önce sobanın arkasına bıraktığı benzin dolu bidonu kaldırmayı unuttuğunu söyledi. Isınmak için sobayı yakmak istediği sırada bu üzücü olayın yaşandığını anlatan Topal, "Benzin bidonu sobanın arkasındaydı, sobayı tutuşturmak için kağıtları yaktım, odunları sobanın içine koyacaktım. Ateş kolay tutsun diye kağıt ve naylon yaktım. Naylondan, kağıttan kopan ateş parçası yere düşünce benzin bidonu parladı." dedi.
'SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM AMA OLMADI'
Topal, evdeki yangını söndürmeye çalıştığını ancak yangının büyümesiyle bunu başaramadığını dile getirdi. "Kağıdı sobaya koyacaktım kağıt yere düşünce benzin bidonu parladı, ellerim yandı. Söndürmeye çalıştım ama olmadı." diyen Topal, evi kurtarmak için bayağı uğraştığını ancak yüzü, kolları ve ayaklarının yanmasına engel olamadığını belirtti.