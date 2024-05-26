Rize'de korkunç kaza: Isınmak isterken dehşeti yaşadı

26 May 2024 14:56 - Güncelleme : 26 May 2024 15:08

Çayeli ilçesinde yaşayan Metin Topal, ısınmak için evdeki sobayı yakmak isterken dehşeti yaşıyor. Yaktığı kağıt ve naylonu sobaya atarken ateş parçalarının çevredeki benzin dolu bidona sıçraması üzerine meydana gelen parlamada Topal'ın evinde yangın çıktı.

Yüzü, elleri, kolları, ayakları ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar oluşan Topal, hem evdeki yangını hem de tutuşan kıyafetlerini söndürmeye çalıştı.

ÖLMEMEK İÇİN CAMDAN ATLADI

Evdeki yangının büyümesi üzerine camdan atlayarak dışarı çıkan Topal, çevredekilerin yardımıyla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahale sonrası Topal, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedaviye alındı. Tedavisi süren Metin Topal, sobayı yakmak için normalde benzin kullandığını, bir süre önce sobanın arkasına bıraktığı benzin dolu bidonu kaldırmayı unuttuğunu söyledi. Isınmak için sobayı yakmak istediği sırada bu üzücü olayın yaşandığını anlatan Topal, "Benzin bidonu sobanın arkasındaydı, sobayı tutuşturmak için kağıtları yaktım, odunları sobanın içine koyacaktım. Ateş kolay tutsun diye kağıt ve naylon yaktım. Naylondan, kağıttan kopan ateş parçası yere düşünce benzin bidonu parladı." dedi.

'SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM AMA OLMADI'

Topal, evdeki yangını söndürmeye çalıştığını ancak yangının büyümesiyle bunu başaramadığını dile getirdi. "Kağıdı sobaya koyacaktım kağıt yere düşünce benzin bidonu parladı, ellerim yandı. Söndürmeye çalıştım ama olmadı." diyen Topal, evi kurtarmak için bayağı uğraştığını ancak yüzü, kolları ve ayaklarının yanmasına engel olamadığını belirtti.