Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı

01 May 2024 02:40 - Güncelleme : 01 May 2024 02:50

Kaza, Burdur’un Tefenni ilçesi Seydiler Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeref V. (46) idaresinde olan otomobil ile Aytekin K. (53) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep A. (27) ve Mehmet A. (8) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tefenni Devlet Hastanesi’ne ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, durumu öğrenen yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.