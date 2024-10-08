Otoyolda seyir halindeki kamyon yandı: 150 tavuk telef oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Ekim 2024 01:42 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 01:47
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki kamyonda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken dorse kullanılamaz hale geldi. Kamyonda bulunan 150 tavuk ise telef oldu.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden S.T. idaresindeki canlı tavuk yüklü kamyon, Yeşilyayla mevkiinde arka lastiklerinden yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekip itfaiye ekiplerine haber verdi.
DORSE KULLANILMAZ HALE GELDİ
Kamyonun dorse kısmına sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kamyonun dorsesi kullanılamaz hale geldi.
TAVUKLAR TELEF OLDU
Feci olayda kamyonda bulunan yaklaşık 150 tavuk telef oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı