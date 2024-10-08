Otoyolda seyir halindeki kamyon yandı: 150 tavuk telef oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

08 Ekim 2024 01:42 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 01:47

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki kamyonda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken dorse kullanılamaz hale geldi. Kamyonda bulunan 150 tavuk ise telef oldu.