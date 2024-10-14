Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

14 Ekim 2024 04:47 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 04:49

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken sıkışan bir yolcu için itfaiye ekipleri uzun süre kurtarma çalışması yaptı.

Anadolu Otoyolu​ Düzce​ kesiminde gece saatlerinde feci bir kaza​ meydana geldi. Edinilen bilgilere İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan B.K. idaresindeki tıra​ aynı istikamete gitmekte olan İ.D.'nin kullandığı otomobil​ Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkii 1. viyadüklerde arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 acil çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan yaralılar sürücü İ.D. ile yolcular G.D., T.U.D. ve F.E.'ye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk etti.

SAATLERCE KURTARILMAYI BEKLEDİ

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yolcu F.E. için Düzce Belediyesi ve Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan F.E.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasını ise F.E. korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından otomobilde sıkışan F.E. kurtarılarak ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otoyolda kaza nedeniyle trafik uzun süre tek şeritten verilirken kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.