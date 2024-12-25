Oytun Erbaş asgari ücret yorumuyla gündem oldu: Fakir hayat en sağlıklı hayat

25 Aralık 2024 12:36 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:38

Bilim dünyasındaki tartışmalı açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş yine çok konuşulacak sözlere imza attı. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammı değerlendiren Oytun Erbaş, "Asgari ücret 50 olsa 50 harcar insanlar. O yüzden fakir hayat en sağlıklı hayattır" dedi. Erbaş'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, 2025 yılı asgari ücretinin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Hükümetin açıkladığı yeni asgari ücret​ eleştirilere neden oldu. Hem muhalefetten hem de AK Parti cephesinden söz konusu tutarın yetersiz olduğu şeklinde tepkilere yol açtı. Asgari ücret zammıyla ilgili en ilginç yorumlardan biri ise Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan geldi.

ASGARİ ÜCRET YORUMU GÜNDEME OTURDU

Daha önce de yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Oytun Erbaş, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi. TV100'de katıldığı bir programda konuşan Oytun Erbaş'ın sözleri tartışmaları da beraberinde getirdi. Erbaş'ın açıklamaları şöyle:

"KURU FASULYE DE PROTEİN ET DE"

"300 metrekare evim olsun, şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein, aynı. Onun için mütevazılığı öğrenmeniz gerekiyor.

"FAKİR HAYAT EN SAĞLIKLI HAYATTIR"

Bakın asgari ücret 50 de olsa 50 verin yine 50 harcar insanlar. 100 verin 100 harcarlar. Bunun sonu yok ki. Onun için ben her zaman şunu söylüyorum. Fakir hayat ya da fakir tip hayat en sağlıklı hayattır. Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler. Ayakkabılar… Yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben."

ÜMİT ÖZDAĞ: KİM BU ZAT?

Oytun Erbaş'ın sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "Oytun Erbaş asgari ücreti değerlendirmiş ve asgari ücret ile geçinmek zorunda kalanlara önerilerde bulunmuş. Kim bu zat diye sordum. Tıp profesörü dediler. Ben izleyince ne söylediğimi burada yazmayayım" ifadelerine yer verdi.