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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 19:58

Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı: Provokatif sözlerine soruşturma başlatıldı

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası provokatif paylaşımlar yapan oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı,

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı: Provokatif sözlerine soruşturma başlatıldı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 19:58

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın 'ye geçmesinin ardından yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan evinden gözaltına alındı. Laçin'in evinde arama yapıldığı öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı: Provokatif sözlerine soruşturma başlatıldı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Berna Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle evinden gözaltına alındı.
Oyuncu Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı.
Gözaltı sebebi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımıdır.
Laçin, evinden gözaltına alındı.
Laçin'in evinde arama yapıldığı öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı: Provokatif sözlerine soruşturma başlatıldı

"İZMİR DAHA ÖNCE DE İŞGAL EDİLDİ KORKMA" ŞEKLİNDE PAYLAŞIM YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" şeklindeki paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesabından "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" ifadelerini kullanan oyuncu Berna Laçin hakkında soruşturma başlatmıştı. 

"EVİNDE ARAMA YAPILIYOR"

Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında hakkında soruşturma açılan Laçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü polislerince gözaltına alındı. Laçin'in Üsküdar'daki evinde mahkeme kararı doğrultusunda arama yapıldığı öğrenildi.

Laçin sosyal medya paylaşımında "Gözaltına almaya geldiler ve evimde arama yapıyorlar ne olduğu anlayamadım." ifadeleriyle gelişmeyi duyurdu.
 

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ETİKETLER
#oyuncu
#berna laçin
#AK Parti
#Cemil Tugay
#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Gündem
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