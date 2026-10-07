AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'dan dikkat çeken açıklama: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinden çok etkilenmiştim'

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Genel merkezden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tugay, "AK Parti'ye başka geçişler olacak mı?" sorusuna, "Yani benim o konuda kimseyle bir görüşmem yok açıkçası. O yüzden ben bilemiyorum. Ama herkesin kulağına gelenler bizim de kulağımıza geliyor. Hayırlısı olsun. Yani herkes doğru bildiğini yapacak, öyle söyleyeyim." dedi.

Başka bir gazetecinin "'Kimsesizlerin kimsesi olmak' vurgusu çok dikkat çekti, bunu bize biraz açabilir misiniz? Hislerinizi alabilir miyiz?" sorusuna ise, "O sözler Cumhurbaşkanımıza ait; Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği sözler. Ben o sözleri ilk duyduğum zaman çok etkilenmiştim. Biliyorsunuz, Atatürk'ün de 'Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir.' diye bir ifadesi var. Yani AK Parti'nin, Cumhuriyet'in mirasını taşıdığına dair bir ifade olduğunu düşünüyorum. O nedenle benim için çok değerli olduğunu ifade etmek istedim." sözleriyle cevap verdi.