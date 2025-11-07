Ozan Elektronik Para'ya yeni operasyon! 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden yasadışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri ile, pos tefeciliği eylemlerine iştirak etmek ve bu suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik suç şüphesi tespit edildi. Yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerinin finansal sisteme meşru bir işlem görüntüsü altında sokulması amacıyla kullanıldığı belirlendi.

KONTROL SİSTEMLERİ KASTEN ZAYIF BIRAKILDI

MASAK, TCMB ve dış denetim raporları ile desteklenen bulgular ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına göre, sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı tespit edildi.

402 MİLYON TL DEĞERİNDE TAŞINMAZ

Öte yandan Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği ve bu gelirlerin Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden aklandığı ortaya çıktı. Yapılan tespitler kapsamımda şirket üst yönetimine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli 31 Ekim günü tutuklandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yürütülen malvarlığı araştırmalarında toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyma işlemi uygulanırken şirkete TMSF kayyumlığa atandı.

Soruşturma kapsamında pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine yalnızca şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alan, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği yönünde bulgular tespit edildi. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şüphelilerin suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.