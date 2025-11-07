Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ozan Elektronik Para'ya yeni operasyon! 11 gözaltı

Ozan Elektronik Para’ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ozan Elektronik Para'ya yeni operasyon! 11 gözaltı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 10:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri ile, pos tefeciliği eylemlerine iştirak etmek ve bu suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik suç şüphesi tespit edildi. Yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerinin finansal sisteme meşru bir işlem görüntüsü altında sokulması amacıyla kullanıldığı belirlendi.

KONTROL SİSTEMLERİ KASTEN ZAYIF BIRAKILDI

MASAK, ve dış denetim raporları ile desteklenen bulgular ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına göre, sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı tespit edildi.

402 MİLYON TL DEĞERİNDE TAŞINMAZ

Öte yandan Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği ve bu gelirlerin Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden aklandığı ortaya çıktı. Yapılan tespitler kapsamımda şirket üst yönetimine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli 31 Ekim günü tutuklandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yürütülen malvarlığı araştırmalarında toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyma işlemi uygulanırken şirkete kayyumlığa atandı.

Soruşturma kapsamında pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine yalnızca şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alan, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği yönünde bulgular tespit edildi. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şüphelilerin suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5 ilde FETÖ operasyonu! Yerlikaya duyurdu: 178 kişi yakalandı
Eyüpspor ve eski Kasımpaşa kulüp başkanları gözaltına alındı! Bahis soruşturması kulüplere sıçradı
ETİKETLER
#tcmb
#tmsf
#yasadışı bahis
#Ozan Elektronik Para
#Suç Gelirleri Aklama
#Pos Tefecilik
#Mali Inceleme
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.