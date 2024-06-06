Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan TUSAŞ'a tam not!

06 Haziran 2024 15:47 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 16:09

Ülkemizin savunma sanayi alanında gelişmesinin lokomotiflerinden TUSAŞ şirketi Özbekistan Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve beraberindeki heyet TUSAŞ tesislerini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarete; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Vakıf Firmalarının Üst Yönetimleri katılım sağladı.

Program kapsamında gerçekleşen görüşmelerin akabinde yerli ve milli platformların nefes kesen gösterileri izlendi. Ziyaret, TUSAŞ Sergi Alanı’nın gezilmesi akabinde sonlandı.

Savunma Sanayi Başkanlığından yapılan açıklamada;

"Türk savunma sanayiinin kazandığı yetenek ve tecrübeler dost ve kardeş ülkeler ve özellikle Türkî Cumhuriyetler ile paylaşılarak önümüzdeki dönemde artarak büyümeye devam edecek." Denildi.