Özel Harekat Polisleri dualarla Suriye'ye gönderildi!

07 Kasım 2024 14:26 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:26

Suriye’nin Afrin kentinde devam operasyonlar kapsamında, bölgeye gönderilecek olan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü personeli dualarla görev bölgesine uğurlandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü personelleri Suriye’nin Afrin​ kentinde devam eden operasyonlara katılacak. Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve personeller Suriye’nin Afrin kentinde terörle mücadele kapsamında görev alacak özel harekât personelleri için dua okudu.

Okunan duaların ardından personeller için kurban kesildi. Emniyet Müdürü Aktaş, Müftü Kabukçu ve emniyet personelleri özel harekât polislerini dualarla görev bölgesine uğurladı.

2018 yılında başlatılan operasyonlar kapsamında; Sınır güvenliğimiz başta olmak üzere bölgede yaşayan masum sivilleri koruma altına alan kolluk kuvvetlerimiz, bölgeye huzur getirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat polisleri de bölgede görev yapan personele destek için yola çıktı.