Özel hastane doktorunun itirafları kan dondurdu: 'Yeni doğanlara yapılanların çok daha kötüsü' Sağlık Bakanlığı harekete geçti

26 Ocak 2025 19:06 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 19:36

İstanbul’da bir özel hastanede görev yapan doktorun sosyal medyada yaptığı çarpıcı itiraflar sonrası bakanlık harekete geçti. Gebeliklerden diyaliz işlemlerine kadar birçok alanda usulsüzlük yapıldığını iddia eden doktorun açıklamaları sonrası Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Yeni doğan çetesi skandalı davası hala görülürken özel hastanelerdeki usulsüzlükler vatandaşları tedirgin etti. İşte vahim iddialar...

İstanbul​’da bir özel üniversite hastanesinde görev yapan doktorun dile getirdiği çarpıcı iddialar sosyal medyada dikkat çekti. Gebelik süreçlerinden böbrek yetmezliği tedavilerine, ameliyatlardan diyaliz işlemlerine kadar birçok konuda hastanenin usulsüzlük yaptığı öne sürüldü. Doktor​ yaptığı paylaşımında "Yeni doğanlara yapılanların çok daha kötüsü hastanemde yapılıyor" ifadelerini kullandı.

ETKİLEŞİM İÇİN GEBELERE ERKEN DOĞUM, STAJYERLERE HASTA KAYDI

Doktorun sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddialar arasında, gebelerin erken doğuma alınmasından stajyerlerin hasta olarak kayıt açılmasına kadar birçok skandal bulunuyor. Doktor, bazı hekimlerin yalnızca sosyal medya etkileşimi uğruna gebeleri erken doğuma aldığını ve bu süreçte hastanenin diyaliz ve böbrek nakli işlemleri üzerinden haksız kazanç elde ettiğini öne sürdü. Ayrıca, gereksiz ameliyat sayılarının artırılarak başarı kutlamalarının yapıldığına da dikkat çekti.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İddialar üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastaneye yönelik idari bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, bir hekimin İstanbul'da görev yaptığı özel sağlık kuruluşuna ilişkin, gebeler ve böbrek yetmezliği hastaları ve diyaliz süreçleriyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar hatırlatılarak “Sosyal medyada bir özel sağlık kuruluşunda görevli hekimin iddiaları titizlikle incelenmektedir. Konuyla ilgili idari ve hukuki süreçler devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.