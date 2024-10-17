Özel okulda gıda zehirlenmesi: 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ekim 2024 02:42 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 02:43
Kayseri'de 30 özel okul öğrenci öğle yemeğinde yedikleri tavuktan zehirlendi. Karın ağrısı ve kusma şikayetleri başlayan çocuklar hastaneye kaldırıldı.
Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki özel okulda 30 öğrenci öğle yemeğinde zehirlendi. Özel Cihangir Okulları’nda meydana gelen olayda, tavuk yiyen öğrenciler birden rahatsızlandı. Çocuklar kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye başvuran öğrencilerden tedavisi tamamlananlar taburcu edilerek evlerine gönderildi. Olay sonrası inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı