Özel okullardan kitap vurgunu! Avukat büyük şok yaşadı! Bin TL'lik kitabı 30 bin TL'ye satıyorlar

05 Eylül 2024 10:45 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:02

Adana'da özel okula giden kızının kitaplarını almak için okul tarafından bir kitapçıya yönlendirilen Avukat Nazan Akça Subaşı, 30 bin TL fatura çıkarılınca almaktan vazgeçti. Kitapları internette araştırınca piyasa değerinin bin TL olduğunu öğrenen Subaşı büyük bir şok yaşadı. Piyasa değeri bin TL olan kitaplar için kendilerinden 30 bin TL talep edildiğini belirtip konuyu yargıya taşıyan avukat büyük vurgunu ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Özel okulların kitap vurgunu sürüyor. Adana'da yaşayan Avukat Nazan Akça Subaşı, 10 yaşındaki kızı Dilda Ece'yi, bir özel okula kaydettirdi. Ders kitapları için özel bir kitapçıya yönlendirilen Subaşı'ya 30 bin liralık fatura çıkarılınca kitapları almaktan vazgeçti.

PİYASA DEĞERİ BİN TL OLAN KİTAPLARI 30 BİN TL'YE SATIYORLAR

Kitapları basan yayın evine ulaşan ve kitapları yayın evinden almak isteyen Subaşı "Adana'da sadece bir kırtasiye ile anlaşmamız var. Kitapları oradan alabilirsiniz. Bireysel satışımız yok" cevabını alınca şaşkına döndü. Bunun üzerine Subaşı, kitapları almadı ve yayın evinin internette sattığı mükerrer kitapları araştırınca bir şok daha yaşadı. Kitapların değerinin 30 bin değil, yaklaşık bin lira olduğunu gören Subaşı, konuyu yargıya taşıdı.

KURUM MÜDÜRÜ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Hazırlanan iddianame, Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Kurum Müdürü E.G. hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

VELİLERİN TELEFONLARINI KIRTASİYE VERMİŞLER!

Ayrıca kentte faaliyet gösteren kırtasiyenin özel okuldan velilerin numaralarını aldıkları ve velileri arayarak, ‘Çocuğunuzun okul kitaplarını almamışsınız. Bu kitaplar olmazsa derse giremezler" diyerek baskı yaptıkları ortaya çıktı.

"KİTAPLARI ALMAYA MECBUR KILIYORLAR"

Avukat Nazan Akça Subaşı, “Okul dışından aldığınızda maksimum bin lira tutacak kitaplar için bizden kimi okullar 30 bin lira, kimi okullar 50-70 hatta 100 bin liraya kitap satan okullar var. Bütün velileri bu konuda bilinçli olmaya davet ediyorum. Devlet zaten çocuklarımızın okuması gereken bütün kitapları özel okul bile olsa ücretsiz olarak dağıtıyor. Bize satılan bu kitapların tamamı yardımcı kitap olarak geçiyor. Herhangi bir yayınevinin kitabını diledikleri gibi alabilirler. Özel okullar ise İstanbul merkezli bir yayınevi ile anlaşıp, Adana'da tek bir kırtasiye ile anlaşıyor ve o yayınevi sadece o kırtasiyeye bu kitapları satıyor. Sizi bu kitapları almaya mecbur kılıyorlar” ifadelerini kullandı.

"BİN LİRALIK KİTABA 30 BİN LİRA PARA VERDİRMEK DOLANDIRICILIKTIR"

Yüzde 15 indirimli kitap satışı için dahi arandığını anlatan Subaşı, "İş o kadar çeteleşmiş ki özel okul velilerinin şahsi cep telefonu numaralarını bu anlaştıkları kırtasiyelere veriyorlar. Bu kırtasiye sonra beni arıyor ve kızımın tüm bilgilerimi söyleyerek ‘Kitapları almamışsınız, şu tarihe kadar alırsanız size yüzde 15 indirim yapacağız' diyor.

Velilerin kişisel verileri kırtasiyeler ile paylaşıyorlar. Bu yapılan rekabet kanununa aykırı, bir yer ile anlaşıp insanları buna dayatmak aykırı. Öte yandan bin liralık kitabı 30 bin liraya satmak ve ‘Sen bu kitapları almazsan çocuğun sınava giremez, çocuğun derse alınmaz' baskısı kurmak bir tehdittir. Bin liralık kitaba 30 bin lira para verdirmek dolandırıcılıktır.

Biz bu sözleşmeye bağlı olmak zorunda değiliz. Bu paraları ödeyip çocuğum mağdur olmasın diye kitap alanlarda varsa lütfen bulundukları illerdeki il hakem heyetlerine bu şekilde gabinle yüksek miktarda paralar ödediklerini bildirsinler" dedi.

ÖZEL OKUL HAKKINDA SORUŞTURMA

Geçen sene de aynı sorunu yaşadığını ve konuyu yargıya taşıdığını aktaran Avukat Nazan Akça Subaşı, "Kaymakamlık zaten özel okul hakkında soruşturma izni verdi. Şuanda mahkeme devam ediyor. Bu sene de böyle bir sorunla karşılaştık. Açılmış dava olmasına rağmen haksız uygulamayı devam ettiriyorlar. Aslında kar öyle büyük bir kar ki, öyle bir çeteleşme var ki, bir kişiyi feda edip bu işi yapmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Öte yandan Subaşı, özel okulda kitap almayan öğrencilerin yönetim tarafından derse alınmadığını da öne sürdü.