Özgür Çelik için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 26 kişi hakkında iddianame hazırladı. 26 kişi hakkında 15 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Ekrem İmamoğlu, 31 Ocak 2025 tarihinde hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Çağlayan’da savcılara ifade vermişti. İmamoğlu'nun ifade verdiği gün İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Düzenlenen iddianamede; aralarında CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in de arasında bulunduğu 26 kişi hakkında 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

3 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

“Görevi Yaptırmamak İçin Direnme”, “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama”, “Kasten Yaralama”, “Kamu Malına Zarar Verme” suçlarından 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.