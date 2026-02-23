Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Özgür Çelik ve 25 CHP’linin yargılandığı dava ertelendi

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu’nun 31 Ocak’ta ifade için gittiği İstanbul Adliyesi önünde CHP aracının meydana alınmaması üzerine yaşanan gerginlikle ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 CHP’linin yargılandığı dava 14 Eylül saat 10.00’a ertelendi.

Özgür Çelik ve 25 CHP’linin yargılandığı dava ertelendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 12:30

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun bundan aylar önce ifade vermek üzere gittiği Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde çıkan olaylara ilişkin açılan davada yeni bir yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Özgür Çelik ve 25 CHP'linin yargılandığı dava ertelendi

DAVA 14 EYLÜL'E ERTELENDİ

CHP aracının meydana alınmaması üzerine yaşanan gerginlikle ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 CHP’linin yargılandığı dava 14 Eylül saat 10.00’a ertelendi.

