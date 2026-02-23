Özgür Çelik ve 25 CHP’linin yargılandığı dava ertelendi

Kategoriler
İstanbul
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun bundan aylar önce ifade vermek üzere gittiği Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde çıkan olaylara ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.
CHP aracının meydana alınmaması üzerine yaşanan gerginlikle ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 CHP’linin yargılandığı dava 14 Eylül saat 10.00’a ertelendi.