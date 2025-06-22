Özgür Özel kurultayda böyle seçilmiş! CHP'li yöneticiden şok sözler: Büyük paralar döndü

CHP'de şaibeli olduğu iddia edilen 38. Olağan Kurultay ile ilgili Gazeteci Barış Yarkadaş, ses getirecek bilgiler paylaştı. Yarkadaş, kurultay sürecinde yaşanan para trafiğini CHP'li bir yöneticinin ağzından anlattı.

CHP'de 30 Haziran'da görülecek kurultay davasında mahkemenin nasıl karar vereceği merakla beklenirken partinin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar parti liderliğine dönme ihtimali de konuşuluyor.

TGRT Haber TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında CHP'nin kurultay süreciyle ilgili çok kritik bilgiler paylaşıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'li bir yöneticiyle görüştüğünü ve yöneticinin kurultay sürecinde yaşanan para trafiğini anlattığını duyurdu.

"KURULTAY SEÇİMİNE PARA KARIŞTI"

CHP'nin istifa eden Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Abdulkadir Çakır'la yaptığı görüşmeyi aktaran Yarkadaş, Çakır'ın CHP'de oy veren delegelerden birisi olduğunu vurgulayarak 38. Olağan Kurultay sürecinde Özgür Özel'e oy kullanacağını açıkladığını belirtti. Yarkadaş, daha sonra yaşananları Çakır'ın ağzından şu ifadelerle anlattı:

"Bu kurultay seçiminin işine para karıştı dedi. Kurultayda para verildiği iddiaları gerçektir, ben bugüne kadar parti yıpranmasın diye hep içime attım ama artık bunu taşıyamıyorum. Çünkü vicdanen rahatsızım dedi.

"BEN KENDİMİ UCUZA SATMAM"

Kurultay sürecinde Özgür Özel'i destekleyen Gökhan Zeybek ile Özgür Karabat Erzurum'a geldiler dedi. Arabadan indiklerinde bir çanta kayboldu, telaşlandılar sonra bulundu, dedi. Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş ile toplantı yaptılar, daha sonra bizimle görüştüler dedi.

Eş, başta Kılıçdaroğlu'ndan yanaydı. Benim kafam Serhat Can Eş ile yaptığımız görüşme sonrası karıştı dedi. İl Başkanımız bize toplantıda dedi ki ben kendimi ucuza satmam.

O günkü görüşmeden sonra ben kararımı değiştirdim, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğimi söyledim dedi. Sonra biz Ankara'ya gittik dedi.

İl Başkanı'mız sizin bahsettiğiniz o pavyona davet etti dedi. Sonra biz tek tek kapıya çağırmaya başladı dedi. Beni çağırdığında cebinden bir avuç dolar çıkardı, 'Kararını değiştir, Kılıçdaroğlu'na oy verme dedi.

Öyle deyince kızıp almadım, para pul işine girmeselerdi ben Özgür Özel'e oy verecektim dedi.

Savcılık beni çağırırsa bana verilen parayı kamera görüntüleriyle ispat ederim dedi. Parayı almayınca İl Başkanı bana Özgür Özel'e imza atılacak bir kağıt uzattı dedi. Bazı arkadaşlara da imza karşılığı para verildi dedi.

"ASIL BÜYÜK PARALAR 2. TURDA DÖNDÜ"

Asıl büyük paralar 2. turda döndü dedi. Biz ilk turda Kılıçdaroğlu'na oy verdik. Sonra otele gittik, otelde partili birisi aradı. Bana dedi ki ben sizi Ekrem İmamoğlu ile görüştüreyim, kendinizi de ucuza satmayın dedi. Biz 4 delege tepki gösterip parayı almadık dedi.

Ben CHP'nin bu hale getirilmesine çok üzülüyorum dedi. Bu olayları görünce istifa etme kararı aldım dedi. Savcılık beni çağırırsa olan biteni söylerim."