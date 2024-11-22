Özgür Özel MİT Başkanı İbrahim Kalın’la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı! İstihbarat desteği istedik…

22 Kasım 2024 09:49 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:49

Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezine giderek Genel Başkan Özgür Özel ve kurmaylarına bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Özgür Özel’in MİT Başkanı Kalın’a; Partimize FETÖ sızmaları noktasında sizden destek bekliyoruz ifadesini kullandı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın AK Parti Genel Merkezine giderek bir sunum yapmasından sonra açıklama yapan CHP Genel Başkanı​ Özgür Özel; ‘MİT Başkanı neden sadece AK Parti kurmaylarına sunum yapıyor, bizden bir şey mi gizleniyor’ diye açıklama gerçekleştirmişti. Daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Özgür Özel’in yanına giden Kalın; ‘Talebinizi yerine getireceğiz’ diyerek Özgür Özel ile randevulaşmıştı. Geçtiğimiz Çarşamba günü CHP binasında bir araya gelen ikili 3 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan toplantı sonrasında güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada; FETÖ, PKK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadeleye ilişkin bilgilerin paylaşıldı. MİT’in milli güvenliği korumak için yoğun mesai harcadığını ve terör koridoruna engel olmak için yürütülen çalışmalara değinildi.

TEÖR ÖRGÜTLERİ CHP'YE SIZMASIN DİYE DESTEK İSTEDİK

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın​ ile yaptığı görüşmenin detaylarını dün akşam katıldığı bir programda anlattı. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin içimize sızması noktasında MİT’ten destek istediklerini belirten Özel şöyle devam etti:

Bizim de kendisinden bir destek talebimiz oldu. CHP’nin yurt dışındaki ofislerine çok sayıda başvuru alıyoruz. Üye alımları sırasında CHP’ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye MİT’ten istihbarat desteği istedik. Özellikle şimdi ABD’de çok sayıda eyalette CHP’ye temsilcilik açacağız. Orada ciddi bir risk var.

Almanya’da da PKK tehlikesi var. Onların orada söylediği bir söz sonra partiye mal oluyor. O açıdan çok tehlikeli… Bu konuda yardım istedik. Onlar da büyük bir memnuniyetle buna yardımcı olabileceklerini söylediler. Böyle de güzel bir sonucu oldu görüşmemizin.