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 | Yusuf Özgür Bülbül

Özgür Özel'e saldıran şahsın oğlunun mezar taşı şoke etti: Nasıl kıydın bize?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı girişiminde bulunan şahsın, daha önce kendi oğlunu öldürdüğü ortaya çıkmıştı. İskenderun'daki mezarlıkta bulunan oğlunun mezar taşındaki, "Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize" yazısı ise dikkat çekti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 17:59

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şüphelinin öldürdüğü oğlunun Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan mezarındaki "Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize" yazısı dikkat çekti.

İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T. (66), gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürülmüştü.

İçişleri Bakanllığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 2004 yılında çocukları Barış'ı (19) ve Mutlu'yu (17) silahla vurarak öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan S.T.'nin müebbet hapis cezası aldığını ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Özgür Özel'e saldıran şahsın oğlunun mezar taşı şoke etti: Nasıl kıydın bize?

“ANALAR GÜNÜNDE NASIL KIYDIN BİZE?”

Babası tarafından öldürülen Barış'ın Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan mezar taşındaki "Artık yatacak yerim var, bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize" ifadeleri dikkat çekti.

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