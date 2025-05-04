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 | Baran Aksoy

Ekrem İmamoğlu için istifa taktiği! AK Parti'den CHP'ye erken seçim cevabı: Tüm çabalar nafile

Ekrem İmamoğlu hakkındaki tartışmaların önüne geçmek isteyen CHP, erken seçimi yeniden gündeme getirdi. Erken seçim için 23 vekilin istifa edeceği iddiaları üzerine AK Parti kaynaklarından açıklama geldi. Kaynaklar, CHP'nin çabalarının 'nafile' olduğunu söyledi.

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Ekrem İmamoğlu için istifa taktiği! AK Parti'den CHP'ye erken seçim cevabı: Tüm çabalar nafile
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 12:33

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından gündemi dağıtmak isteyen CHP, bu kez ara seçim ya da sine-i millet seçeneklerini tartışmaya açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim için tüm yolları deneyeceklerini açıklamasının ardından, siyasi kulislerde partinin 23 milletvekilinin istifa ederek kasım ayında bir ara seçimi gündeme getirmeyi planlandığı öne sürüldü.

Ekrem İmamoğlu için istifa taktiği! AK Parti'den CHP'ye erken seçim cevabı: Tüm çabalar nafile

ERKEN SEÇİM ÇABALARI NAFİLE

CHP'nin bu hamlesi AK Parti cephesinde ise 'nafile' olarak görülüyor. Milletvekillerinin istifası sonrası ara seçime gidilebilmesi için Meclis’in bu yönde bir karar alması gerekiyor. Meclis'teki çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olması nedeniyle, CHP’li vekiller istifa etse bile istifalar Genel Kurul’da kabul edilmezse ara seçimin önü kapanmış olacak.

CUMHUR İTTFAKI'NIN DESTEĞİ ŞART

TBMM’de şu anda yedi milletvekilliği boş durumda. Ara seçim için 30 sandalyenin boşalması gerekiyor. Bu sebeple CHP’den 23 milletvekilli daha istifa eder ve bu istifalar kabul görürse 90 gün içinde ara seçime gidilmesi mecburiyeti bulunuyor. Tıpkı ara seçim gibi CHP’nin ‘Sineyimillete dönme’ yani milletvekillerinin topluca istifa etmesi de yine Meclis Genel Kurulunun onayına bağlı. Her iki durumda da Cumhur İttifakı’nın desteği olmadan formüllerin işlemesi mümkün olmayacak.

"2027'YE İTİRAZ ETMEYİZ"

AK Parti kaynakları “Biz her platformda seçimlerin 2028 yılında yapılacağını söylüyoruz ama 2027 kasım ayında yapılacak bir seçime de itiraz etmeyiz. Zaten Cumhurbaşkanı’nın yeniden adaylığı gündeme gelecekse, seçim kararını Meclis’in alması gerekiyor” dedi.

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