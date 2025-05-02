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 | Yusuf Özgür Bülbül

Cem Küçük: Anadolu Erdoğan’ın yanında AK Parti kazanır!

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'deki Medya Kritik programında seçimlere dair görüşlerini paylaştı. Küçük, Anadolu'daki seçmenin hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini, CHP'ye kayışın söz konusu olmadığını belirtti…

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 23:51
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 00:05

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, seçimlerle ilgili değerlendirme yaptı. Anadolu seçmeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduğunu ifade eden Küçük, başka partilere yönelim olabileceğini, fakat CHP'nin beklenen ilgiyi görmediğini ifade etti.

“AK PARTİ AVANTAJLIDIR”

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, “Anadolu’daki alanın hala Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında. Oy CHP’ye gitmiyor. Belki başka partiye gider ama CHP’ye gitmiyor, CHP’ye gitse o görülür. Kafa kafaya olan her seçimde AK Parti avantajlıdır. Muhalefet farklı gelirse kazanır o tamam. Seçimde anket kafa kafaysa Erdoğan kazanır, Erdoğan o arayı kapatır” diye konuştu.

Cem Küçük: Anadolu Erdoğan’ın yanında AK Parti kazanır!

Küçük, başa baş bir seçim durumunda AK Parti'nin avantajlı olduğunu, Erdoğan'ın bu tür durumlarda arayı kapatabileceğini savundu. Seçim tarihini AK Parti ve MHP'nin belirleyeceğini dile getiren Küçük, Anadolu'da yaşanacak bir değişim durumunda AK Parti'nin zorlanabileceğini, ancak şu an için böyle bir havanın olmadığını söyledi.

Cem Küçük: Anadolu Erdoğan’ın yanında AK Parti kazanır!

Küçük, CHP'nin beklentilerinin gerçekleşmediğini de sözlerine ekledi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1918396329459421460

“ANADOLU’DA ÖYLE BİR HAVA YOK”

Türkiye Gazetesi Yazarı Küçük şöyle konuştu, “AK Parti ve MHP ne zaman isterse seçim o zaman olur. Konya, Kayseri, Trabzon, Yozgat gibi yerlerde 2’şer 3’er vekillerini kaptırırsa o zaman Anadolu’da hava değişmiş olur. O zaman AK Parti yine erken seçime gitmeyebilir ama zorlanır. Böyle bir hava var mı? Ama Anadolu’da öyle bir hava yok. CHP’nin sandığı gibi de bir şey yok.”

https://x.com/tgrthabertv/status/1918395844664885472

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