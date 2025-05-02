Cem Küçük: Anadolu Erdoğan’ın yanında AK Parti kazanır!

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, seçimlerle ilgili değerlendirme yaptı. Anadolu seçmeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduğunu ifade eden Küçük, başka partilere yönelim olabileceğini, fakat CHP'nin beklenen ilgiyi görmediğini ifade etti.

“AK PARTİ AVANTAJLIDIR”

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, “Anadolu’daki alanın hala Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında. Oy CHP’ye gitmiyor. Belki başka partiye gider ama CHP’ye gitmiyor, CHP’ye gitse o görülür. Kafa kafaya olan her seçimde AK Parti avantajlıdır. Muhalefet farklı gelirse kazanır o tamam. Seçimde anket kafa kafaysa Erdoğan kazanır, Erdoğan o arayı kapatır” diye konuştu.

Küçük, başa baş bir seçim durumunda AK Parti'nin avantajlı olduğunu, Erdoğan'ın bu tür durumlarda arayı kapatabileceğini savundu. Seçim tarihini AK Parti ve MHP'nin belirleyeceğini dile getiren Küçük, Anadolu'da yaşanacak bir değişim durumunda AK Parti'nin zorlanabileceğini, ancak şu an için böyle bir havanın olmadığını söyledi.

Küçük, CHP'nin beklentilerinin gerçekleşmediğini de sözlerine ekledi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1918396329459421460

“ANADOLU’DA ÖYLE BİR HAVA YOK”

Türkiye Gazetesi Yazarı Küçük şöyle konuştu, “AK Parti ve MHP ne zaman isterse seçim o zaman olur. Konya, Kayseri, Trabzon, Yozgat gibi yerlerde 2’şer 3’er vekillerini kaptırırsa o zaman Anadolu’da hava değişmiş olur. O zaman AK Parti yine erken seçime gitmeyebilir ama zorlanır. Böyle bir hava var mı? Ama Anadolu’da öyle bir hava yok. CHP’nin sandığı gibi de bir şey yok.”

https://x.com/tgrthabertv/status/1918395844664885472