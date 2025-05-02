Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu! Akkuyu'dan ilk elektrik bu yıl verilecek

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Enerji alanında yapılan keşiflerle Türkiye'nin şeytanın bacağını kırdığını belirten Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nden bu yıl elektrik verileceğini söyleyerek, "Diğer reaktörlerin de tamamlanması ile 2028'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz. Bununla doğal gaz ithalatımız 7 milyar metreküp azalacak. 2 buçuk milyar dolarlık tasarruf anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Burada "Enerjide şeytanın bacağını kırdık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin her seçimde petrol buluyorlar diye dalga geçtiği Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti." diyerek rakamları da tek tek paylaştı.

"Zirveye çıkmak istiyoruz, adımızı en iyiler arasına yazdırmak istiyoruz. Bunda kararlıyız, sabırlıyız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam eden sözleri şöyle:

"ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIK"

Türkiye hem doğal kaynakları, hem coğrafi konumu hem de hidrokarbon rezervlerine yakınlığı itibariyle küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahiptir. Ana geçiş güzergahı olarak arz ve tedarik güvenliğine önemli katkılar yapan bir ülkeyiz.

Türkiye'nin enerji güvenliği, doğrudan veya dolaylı tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir meseledir. Enerji politikalarımızı hep bu hakikatin ışığında geliştirdik, meseleye hep bu açıdan yaklaştık.

Türkiye'yi küresel enerjinin güvenliği limanı, emniyetin merkezi haline getirmek için son dönemde çok önemli atılımlar yaptık. Milli enerji ve maden politikalarımızın hedefi bellidir.

Kaynaklarımızı milletimizin hedefine sunmak, enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak, Karadeniz ve Gabar'daki doğal gaz ve petrol keşifleriyle bu alanda tabiri caizse şeytanın bacağını kırdık.

Enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak ve keşiflerle bu manada şeytanın bacağını kırdık. Bu başarıları yeni aşamaya taşıyoruz. Petrol ve doğalgaza aramada küresel aktör haline geleceğiz. Yeni iş birliklerine imza atacağız.

"PETROL ÜRETİMİ 81 BİN VARİLİ GEÇTİ"

Muhalefetin her seçimde petrol buluyorlar diye dalga geçtiği Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti. 540 bin km uzunluğunda yeni yollar inşa edildi. Saha genişletme faaliyetlerimizi 3 binden fazla personelle devam ettiriyoruz. 100 bin varil petrol üretimine kısa sürede ulaşacağız.

Türkiye geneli petrol üretimimiz 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı. Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye çalışmalarında arzu edilen netice ile bambaşka bir hikaye yazacağız.

Terör gölgesinin bölgemizin üzerinden kalkması ile enerjide de hedeflerimize ilerleyeceğiz .Yurt dışındaki petrol sahalarımızda da 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. 12 kuyuda 9.5 milyon metreküp gaz üretiyoruz.

ORUÇ REİS SOMALİ YOLUNDA

2026'da faz 1 ve faz 2 toplamında 20 milyon metreküp üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya'da 40 milyon metreküpü hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşınca konutların gaz ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarımızla karşılıyor olacağız.

Oruç Reis 3 boyutlu sismik arama faaliyetlerini sürdürüyor 4 bin 110 m2'lik alanın yüzde 90'ı taranmış durumda.

Oruç Reis çalışmalarını bu ay içinde tamamlayacak. Bu çalışmalar olumlu neticelenirse sondaj çalışmasına geçeceğiz. Somali ile üretim paylaşım anlaşmaları 16 bin kilometrekarelik 3 ayrı kara alanında çalışmalar yapılacak ve sondaj çalışmasına geçilecek. Keşif olursa stratejik iş birliği farklı bir boyut kazanacak.

Enerjide dışa bağımlılığımız azalacak, yeni iş imkanları sağlanacaktır. Somali için yeni yatırımlar ve iş imkanları ile bu süreç kalkınmalarını daha da artıracaktır. Biz binlerce yıllık tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz.

Kimsenin toprağında, egemenliğinde, yer altı yer üstü kaynaklarında gözümüz olmadı. Ne yaptıysa hakka ve adalete uygu yaptık. Muhataplarımızın çıkarlarını da gözettik.

Nerede bayrağımız dalgalanıyorsa orada dostluk için beraber kazanmak için varız. Pakistan Endonezya ve Malezya olan güçlü ilişkileri enerjide de tahkim ediyoruz.

İngiltere ve Fransa merkezli 2 büyük petrol şirketi ile sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikine yönelik anlaşmaları tamamladık. Avrupa ülkelerinin enerji krizini hafifletmek adına pek çok girişimde bulunduk.

Türkmenistan doğalgazında ilk akışı 1 Mart'ta İran üzerinden başlattık. 1,3 milyar metreküp doğalgaz akışını yıl sonuna kadar sağlamış olacağız. Hedefimiz anlaşmayı 5 yıl daha uzatıp bu gazı ülkemize getirmektir. Yenilenebilir enerjideki çalışmalarımız da devam ediyor.

Tüm konutların enerji ihtiyacını rüzgar ve güneşten sağlayacak seviyeye geldik. Bu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerjide izin ve onay süreçlerini daha da kısaltacağız. Yeşil iletim altyapısını oluşturacağız. Cumhuriyetin en büyük enerji projesi olan Akkuyu'nun ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor.

"AKKUYU'DA İLK ELEKTRİĞİ VERECEĞİZ"

Akkuyu'dan ilk elektriği bu yıl sonunda vereceğiz. Diğer reaktörlerin de tamamlanması ile 2028'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz. Bununla doğalgaz ithalatımız 7 milyar metreküp azalacak. 2 buçuk milyar dolarlık tasarruf anlamına geliyor bu da. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Tüm bu yatırımlar vatandaşımızın hayatına da doğrudan dokunmaktadır. Elektrik ve doğalgazda milletimize 983 milyar lira destek verdik.

Maden alanında da dünyada 7. sırada yer alıyoruz. Maden sektöründeki ülkemizin büyüklüğü 2023 yılı 270 milyar dolara ulaştı. Bor satışında yeni bir rekora imzayı attık."