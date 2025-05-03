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 | Onur Kaya

CHP'li 30 milletvekili istifa edecek iddiası! Barış Yarkadaş 'erken seçim' planı için tarih verdi

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin erken seçim planını açıkladı. Ankara kulislerinde konuşulan iddiayı gündeme getiren Barış Yarkadaş, 30 CHP milletvekilinin istifa etmesiyle ilk önce ara seçim kararı aldırmayı, bu seçimden güçlenerek çıkması halinde ise erken seçime götürmeyi hedeflediğini söyledi. Anayasal mevzuata da dikkat çeken Yarkadaş, istifalar için tarih verdi.

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KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 00:05

TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"CHP iktidar partisini erken seçime götüremese bile ara seçime götürerek kendi rüştünü ispat etmek hem de Türkiye genelinde seçimlerde göstermek istiyor. Ankara kulislerinde konuşulan, CHP'lilerin de yaptığımız konuşmalarımızda dile getirdiği ama resmi olmayan görüş şu; sonbahar aylarına doğru CHP'li 30 milletvekili TBMM'ye istifasını verecek. 30'a yakın milletvekili istifa edecek.

CHP'DE ARA SEÇİM PLANI

Bu milletvekillerinin CHP'nin çok güçlü olduğu Ardahan, Ankara 1. bölge gibi yerlerden seçilen isimler olacağını söyleyen Barış Yarkadaş, "Plana göre TBMM de bu arkadaşların istifalarını kabul edecek. Etmeyebilir de. Ama bu 30'a varan milletvekili sandalyesinin boşalmasıyla birlikte bir ara seçime gidilecek ve CHP bu seçimde boşalan koltuklara daha güçlü bir şekilde gelerek iktidara 'Sadece yerel seçimlerde değil artık genel seçimlerde de Türkiye'nin birinci partisiyim. Doğal olarak senin çoğunluk ortadan kalktı. Derhal erken bir seçime gidelim. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerini yapalım' mesajını verecek.

Barış Yarkadaş şöyle devam etti:

"İSTİFALAR MECLİS'E GELMEZSE CHP 30 VEKİLDEN OLUR"

"30 vekil istifa etse bile iktidar TBMM'de Danışma Kurulu'na her hafta 3-4 milletvekilini getireceğini söylerse, 3 hafta 5'er kişiyi istifa ettirip istifalarını kabul edip ondan sonra danışma kuruluna getirmezse CHP 30 milletvekilinden de olur, Türkiye ara seçime de gitmez. 30 milletvekili istifasını verdiğinde Meclis Başkanı her hafta başı toplanan danışma kuruluna indirip belli bir periyot içinde Meclis Genel Kurulu'na sunması gerekir. Ama Meclis Başkanı bunu yapmayabilir."

SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Anayasa gereği ara seçimin her seçim döneminde bir defa yapılabildiğine dikkat çeken Barış Yarkadaş, "Genel seçimin üzerinden 30 ay geçmeden ve genel seçimlere 1 yıl kala ara seçime gidilemez. Yani biz 1 Aralık 2025 tarihinde 30 ay dolduğu için bir sabah 30 milletvekilinin istifasıyla uyanabiliriz." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ TARTIŞILIR"

AK Parti ve MHP'nin bu istifaları kabul etmesi ve Türkiye'nin ara seçime gitmesi halinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılacağını söyleyen Yarkadaş, "Çünkü bu sistemin en önemli siyasi söylemi ve vurgusu neydi? Erken seçim ve ara seçim bitti, istikrarlı Türkiye vurgusuydu. O yüzden iktidar, CHP'nin bu formülünü işletmek istemeyebilir. O zaman Özgür Özel şehir şehir gezer, 'Bu iktidar seçime gitmekten korkuyor' der, siyasi sonuç da alır" diye konuştu.

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#Politika
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