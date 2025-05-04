Fatih Erbakan'dan ittifak sinyali! Cumhur'a kapıları kapatıp 3 partiyi işaret etti

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığından geri adım atmayacağını söyledi. Cumhur İttifakı ile yeniden beraber hareket etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Fatih Erbakan, "Bize gelmek isteyen herkese kapımız açık" mesajını verdi. Erbakan, ittifak yapabilecekleri 3 siyasi partiyi de açıkladı.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da partisinin genel merkezinde düzenlediği İl Başkanları Toplantısı öncesi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olduğunu yineleyen Fatih Erbakan, seçimlerde ittifak yapabilecekleri partileri tek tek sıraladı.
AK Parti'nin içindeki küskün milli görüşçülerin geri dönme ihtimaline ilişkin soruya cevap veren Fatih Erbakan, "Bize gelmek isteyen herkese kapımız açık. Partimizin bu büyüme ve katılımlarla ilgili potansiyeli yüksek. Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisiyiz. Üye sayısı ve oy oranı bakımından bu ortada. Türkiye'nin en büyük üçüncü partisiyiz. Bu nedenle büyüme potansiyeli her zaman var. Hedefimiz bu yıl sonunda 1 milyon üyeye ulaşmak." ifadelerini kullandı.
Erbakan konuşmasına şöyle devam etti:
Cumhurbaşkanı adaylığımızı ilan ettik. Bununla ilgili bir geri dönüş söz konusu değil. Cumhur İttifakı ile tekrardan bir birlikteliğin artık mümkün olmadığını net bir şekilde ifade ediyoruz.
Baraj problemimizin olmadığını görüyoruz. Biz 520 bin üye ile yüzde 7 oy oranına ulaşmıştık yerel seçimde. Bugün 650 bin üye ile daha da yukarıda olduğumuzu düşünüyoruz."
YRP'nin baraj sorunu olmamasına rağmen seçimlere daha güçlü şekilde girmek ve bir sinerji oluşmasını sağlamak için milletvekili seçimlerinde ittifak içinde olabileceklerinin sinyalini veren Fatih Erbakan, "Bunun içinde Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi olabilir. Bu partilerle ittifak kurma ihtimalimiz olabilir. Ama bu konuda şu ana kadar herhangi bir görüşme veya adımımız olmadı. İttifak olmasa da barajı aşma problemimiz yok." dedi.