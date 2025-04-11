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 | Emir Yücel

Özgür Özel'in boykot çağrısı karşılık bulmadı! İşte dikkat çeken sonuçlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vatandaşları sokağa davet etmesi ve hemen ardından yerli markalara boykot çağrısı oldukça tartışıldı. Hükümet tarafından 'Ekonomi darbesi' olarak adlandırılan boykot çağrısı esnafa ne kadar yansıdı? Vatandaşlar CHP Genel Başkanı Özel'in çağrısını doğru buluyor mu? gibi soruları araştıran Areda araştırma şirketi çarpıcı sonuçlara ulaştı. İşte dikkat çeken araştırmanın sonuçları...

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Özgür Özel'in boykot çağrısı karşılık bulmadı! İşte dikkat çeken sonuçlar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 10:48

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı ve yabancı basına Türkiye'yi şikayet etmesi oldukça tartışma konusu oldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik boykot çağrısı ile ilgili; "Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hak ettiklerini layıkıyla veririz." ifadelerini kullanmıştı

Özgür Özel'in boykot çağrısı karşılık bulmadı! İşte dikkat çeken sonuçlar

"VATANDAŞ ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA DEĞİL!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot ve yabancı ülkelere şikayet etme konusunu vatandaşlara soran Areda araştırma şirketi, ortaya çıkan sonuçları paylaştı. Yapılan araştırmaya göre; Özel'in boykot çağrısını, araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 58.9'u desteklemediğini ifade etti. İşte detaylar:

Özgür Özel'in boykot çağrısı karşılık bulmadı! İşte dikkat çeken sonuçlar

Areda Survey’in 29 Mart – 1 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk operasyonuna ilişkin dış basına verdiği demeçlerin toplumdaki karşılığını ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 58,9’u Özgür Özel’in boykot çağrısını desteklemediğini ve bu çağrıya katılmayacağını belirtiyor. Özel’in mali suç ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili dış basına yaptığı açıklamaları ise katılımcıların yüzde 48,1’i “yanlış” buluyor.

Özgür Özel'in boykot çağrısı karşılık bulmadı! İşte dikkat çeken sonuçlar

"BOYKOT ÇAĞRISINA KARŞILIK ALAMADI!"

Areda Survey’in 29 Mart – 1 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmada “Özgür Özel’in bazı markalara karşı yaptığı boykot çağrısına tepkiniz nasıl olur?” sorusu ele alındı. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 58,9’u boykot çağrısını desteklemediğini ve bu çağrıya katılmayacağını ifade ediyor. Buna karşılık, yüzde 41,1’lik bir kesim, Özel’in çağrısını desteklediğini ve boykota katılacağını belirtiyor.

Özgür Özel'in boykot çağrısı karşılık bulmadı! İşte dikkat çeken sonuçlar

"YABANCI ÜLKELERE ŞİKAYET OLDUKÇA TARTIŞILDI!"

Araştırmanın bir diğer başlığında ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen mali suç ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili dış basına yaptığı açıklamalar değerlendirildi. Katılımcıların yüzde 48,1’i Özel’in açıklamalarını “yanlış”, yüzde 40,8’i “doğru” buluyor. Yüzde 11,1’lik bir kesim ise konu hakkında bilgisi olmadığını ifade ediyor.

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