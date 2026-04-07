Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ım belediyede işe aldığı iki sevgilisiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yalım belediye başkanı olduktan sonra Uşak Belediyesi Sosyal Tesislerinde temizlik işçisi olarak işe başlayan sevgilisi Aslıhan Aksoy’un ara sıra işe gittiği, diğer sevgilisi 21 yaşındaki Seher Akay’ın ise belediyenin sosyal medya hesaplarında görev yaptığı ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ Özkan Yalım'ın belediyede işe aldığı iki sevgilisiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı! "Aşkım bugün işe gelmezsem olur mu?" Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, kamu ihalelerine fesat karıştırıldığı ve rüşvet çarkı kurulduğu iddialarıyla ilgili gözaltına alınmasının ardından, belediyeye işe aldığı iki sevgilisiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kamu ihalelerine fesat karıştırıldığı ve rüşvet çarkı kurulduğu iddialarıyla ilgili operasyonda gözaltına alındı ve tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında, Yalım'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Aslıhan Aksoy ve Seher Akay da bulunuyordu. Aslıhan Aksoy'un Uşak Belediyesi Sosyal Tesislerinde temizlik işçisi olarak işe alındığı ancak ara sıra işe gittiği ve başka kurumlarda da düzenli çalışmadığı iddia edildi. 21 yaşındaki diğer sevgilisi Seher Akay'ın ise Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu, belediyenin sosyal medya hesaplarıyla ilgilendiği ve sunuculuk yaptığı belirtildi. Seher Akay'ın ifadesinde aylık gelirinin 70 bin lira olduğunu belirttiği ve Yalım ile yaklaşık 3 aydır gönül bağı bulunduğunu itiraf ettiği yer alıyor.

57 yaşındaki Cumhuriyet Halk Partili Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucunda Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlarda, on iki kişi ile birlikte gözaltına alındı. Kamu ihalelerine fesat karıştırıldığı ve rüşvet çarkı kurulduğu iddia edilen Başkan Yalım ile birlikte 9 kişi tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve Yalım'ın sevgilileri olduğu iddia edilen Aslıhan Aksoy ve Seher Akay ile birlikte 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARA SIRA İŞE GİDİYORDU

Yerel seçimlerden önce Özkan Yalım'ın şirketlerinden biri olan Yalım Garden Otelde çalışan Aslıhan Aksoy, Özkan Yalım'ın belediye başkanı olmasının ardından birlikte Uşak Belediyesi Sosyal Tesislerinde temizlik işçisi olarak işe alındı. "Aşkım bugün işe gelmezsem olur mu?" şeklindeki mesajlarıyla gündem olan Aslıhan Aksoy, asıl görev yerine hiç uğramadan bazen Özel Kalem Müdürlüğünde bazen ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görüldü. Ara sıra işe geldiği ifade edilen Aslıhan Aksoy, Özkan Yalım'ın aracılığı ile İzmir Bornova Belediyesinde işe başlasa da burada da düzenli olarak işe gitmediği iddia edildi. Operasyon kapsamında Kocaeli'ndeki adresinde gözaltına alınan Aksoy, "Kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı.

21 YAŞINDAKİ SEVGİLİ BELEDİYENİN SOSYAL MEDYASIYLA İLGİLENİYORDU

Operasyon sürecinde Özkan Yalım ile Ankara'da bir otel odasında basılan ve belediyede işe alındığı ortaya çıkan 21 yaşındaki Seher Akay, ifadesinde aylık gelirinin 70 bin lira olduğunu, Yalım ile yaklaşık 3 aydır gönül bağı bulunduğunu, Gürcistan'da kumarhane yasal olduğu için Batum'da casinoya gittiklerini ve bu gezi sonrasında Ankara'ya birlikte döndüklerini itiraf etti.

Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Seher Akay'ın Uşak Belediyesi sosyal medya hesaplarında paylaşım ve belediye programlarında sunuculuk yaptığı ayrıca sosyal medya içeriklerini seslendirdiği belirtildi. Başkanvekilinin belirlenmesinin ardından işten çıkarılma sürecinin başlatılacağı öğrenilen Seher Akay, "Suç delillerini karartmak" ile suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanacak.