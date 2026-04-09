İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisine aldığı Mini Cooper marka otomobil, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilileri tarafından belediyeye ait otoparktan alındı.

Özkan Yalım'ın sevgilisine TMSF şoku: Kullandığı otomobil otoparktan alındı

HABERİN ÖZETİ Özkan Yalım’ın sevgilisine TMSF şoku: Kullandığı otomobil otoparktan alındı Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla tutuklanması ve sevgililerine sağladığı iddia edilen imkanlar soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı. Yalım'ın iki sevgilisini belediyede işe aldığı ortaya çıktı. Sevgililerden Aslıhan Aksoy, kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı. 21 yaşındaki diğer sevgili Seher Akay ise suç delillerini karartmak suçlamasıyla tutuksuz yargılanacak. Özkan Yalım'ın sevgilisine aldığı öne sürülen Mini Cooper marka otomobil, TMSF yetkilileri tarafından belediye otoparkından alındı.

Özkan Yalım, Uşak Belediyesi’ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında tutuklanarak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Evli ve 3 çocuk babası Yalım’ın iki sevgilisini belediyede işe aldığı ortaya çıkmıştı.

İLK SEVGİLİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Yerel seçimlerden önce Özkan Yalım'ın şirketlerinden biri olan Yalım Garden Otelde çalışan Aslıhan Aksoy, Özkan Yalım'ın belediye başkanı olmasının ardından birlikte Uşak Belediyesi Sosyal Tesislerinde temizlik işçisi olarak işe alındı. "Aşkım bugün işe gelmezsem olur mu?" şeklindeki mesajlarıyla gündem olan Aslıhan Aksoy, asıl görev yerine hiç uğramadan bazen Özel Kalem Müdürlüğünde bazen ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görüldü.

Ara sıra işe geldiği ifade edilen Aslıhan Aksoy, Özkan Yalım'ın aracılığı ile İzmir Bornova Belediyesinde işe başlasa da burada da düzenli olarak işe gitmediği iddia edildi. Operasyon kapsamında Kocaeli'ndeki adresinde gözaltına alınan Aksoy, "Kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı.

21 YAŞINDAKİ SEVGİLİ TUTUKSUZ OLARAK YARGILANACAK

Operasyon sürecinde Özkan Yalım ile Ankara'da bir otel odasında basılan ve belediyede işe alındığı ortaya çıkan 21 yaşındaki Seher Akay, ifadesinde aylık gelirinin 70 bin lira olduğunu, Yalım ile yaklaşık 3 aydır gönül bağı bulunduğunu, Gürcistan'da kumarhane yasal olduğu için Batum'da casinoya gittiklerini ve bu gezi sonrasında Ankara'ya birlikte döndüklerini itiraf etti.

Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Seher Akay'ın Uşak Belediyesi sosyal medya hesaplarında paylaşım ve belediye programlarında sunuculuk yaptığı ayrıca sosyal medya içeriklerini seslendirdiği belirtildi. Başkanvekilinin belirlenmesinin ardından işten çıkarılma sürecinin başlatılacağı öğrenilen Seher Akay, "Suç delillerini karartmak" ile suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanacak.



SEVGİLİSİNİN KULLANDIĞI ARACI TMSF ALDI

Kaydı Özkan Yalım’ın kendisine ait şirketlerden birinde olan ve Yalım’ın sevgilisinin kullandığı öne sürülen Mini Cooper marka araç, yaklaşık bir hafta boyunca Uşak Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan belediye otoparkında bekletildi.

Uşak’ta yayın yapan Ege’de Yenigün’de yer alan habere göre; Uşak Belediyesi otopark yetkilileri, aracın TMSF tarafından alındığını doğruladı.