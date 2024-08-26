Özlem Zengin'den Dilruba çıkışı! Sözleri gündeme oturdu: "Kararı doğru bulmuyorum"

26 Ağustos 2024 10:56 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:04

Instagram'a uygulanan erişim yasağını İzmir'de verdiği bir röportajla eleştiren Dilruba Kayserilioğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye edilen Dilruba'nın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutukluluğu devam ediyor.

Dilruba'nın cezaevine gönderilmesi siyasetten sanat dünyasına birçok kesim tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Kararı eleştiren isimler arasında AK Parti'den de Grup Başkanvekili Özlem Zengin de var. Ekol TV'de Armağan Çağlayan'a konuşan Zengin'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"TUTUKSUZ YARGILANMASINI DOĞRU BULUYORUM"

Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Zengin şöyle konuştu:

"Bence tutuksuz yargılansın. Muhtemeldir ki ilk duruşmada serbest kalacaktır. Kendisini dinledim. Kusura bakmasın ama, çıkınca telefonlaşalım, böyle cahil bir konuşma uzun zamandır dinlememiştim. Söylediği her cümle yanlış, tek tek düzeltmemiz lazım. Söylediği meseleyi hiç bilmiyor. Üstelik o kadar üst ifadeler kullanıyor ki enteresan bir tarzı var.

Ama ben diyorum ki tutuksuz yargılansın. Ciddi bir üslup sorunu var. Beni tebessüm ettirecek kadar bir cehalet var. Ama tutuklu yargılanmasını doğru bulmuyorum."