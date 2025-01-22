Özyeğin Üniversitesinden otel yangınında hayatını kaybeden dekan Atakan Yalçın ve kızı için taziye mesajı

22 Ocak 2025 09:19 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:22

Özyeğin Üniversitesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde çıkan yangında hayatını kaybeden İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kartalkaya otel yangını neden ve nasıl çıktı? Bolu Kartalkaya’da yanan otel ile ilgili son gelişmeler

Kartalkaya otel yangını neden ve nasıl çıktı? Bolu Kartalkaya’da yanan otel ile ilgili son gelişmeler

Özyeğin Üniversitesinin internet sitesinde yer alan taziye mesajında, üniversitenin İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın'ın kaybından derin üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Mesajda, "Değerli bilim insanımızın ailesinin, Özyeğin Üniversitesi mensuplarının, öğrencilerimizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Bu zamansız ve acı kayıp dolayısıyla yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.