Papara operasyonun detayları şoke etti! MASAK raporu paylaşıldı: 12 milyar TL'lik işlem tutarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Papara'ya düzenlenen yasadışı bahis operasyonunun detaylarını paylaştı. MASAK raporlarını paylaşan Yerlikaya, 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu açıkladı.

Sabah saatlerinde Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu ve kayyum atandı. 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama-el koyma ve inceleme kararı verildi. Operasyonun detaylarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya operasyonla ilgili MASAK raporuna işaret ederek 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu açıkladı.

26 BİN KİŞİYE YASADIŞI BAHİS OYNATILDI: 12 MİLYARLIK İŞLEM TUTARI

Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Papara sistemlerinde “Yasa Dışı Bahis” amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi.

MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu;



26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu,

Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve Bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Papara A.Ş.’nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL’lik mal varlığına el konuldu.