Para isteme kavgası kanlı bitti! Tartıştığı oğlunu bıçakladı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ocak 2025 17:16 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:17
Samsun'da A.Ş. isimli şahıs, para isteme nedeniyle tartıştığı oğlu S.Ş.'yi bıçakladı. S.Ş. hastanede tedavi altına alınırken, baba ise emniyete götürüldü.
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan olayda; A.Ş. isimli baba, para isteme nedeniyle tartıştığı oğlu S.Ş.'yi bıçakla yaraladı. Yaralanan S.Ş., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren A.Ş., serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı