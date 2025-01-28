Samsun Limanı'ndan korku dolu anlar! Yük gemisinden alevler yükseldi

28 Ocak 2025 09:41 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:08

Son dakika haberi: Samsun Limanı'nda bulunan bir yük gemisinden alevler yükselmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 33 personelin tamamı kurtarılırken yangın söndürme çalışması devam ediyor.

Samsun Limanı'nda demirli bulunan Uçak Kardeşler-Menas isimli kuru yük gemisinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Gemiden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi.

RÖMORKÖRLER, SAHİL GÜVENLİK VE DENİZ POLİSİ EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine römorkörler, itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri de yangın nedeniyle denizden geniş güvenlik önlemi aldı.

Liman Başkanlığına ait 2 yangın söndürme römorkörü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 50 personel, 15 itfaiye aracı ile yangına geminin dışından müdahale etti. Gemiye dıştan müdahaleyi tamamlamayan ekipler, makina dairesine girerek yangını kontrol altına alma çalışmasına devam ediyor.

SAMSUN VALİSİ TAVLI: 33 PERSONEL KARAYA ÇIKARILDI

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yangına silişkin yaptığı açıklamada, "Sanayi Rıhtım'a yanaşmış 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır" bilgisini verdi.