Para var ama çalışan yok: Aylık 90 bin TL maaşla işçi aranıyor

24 Kasım 2024 17:20 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 17:58

Aydın'da zeytin hasadı yapan bir çiftçi, günlük 3 bin TL yevmiye vermelerine rağmen çalıştıracak işçi bulamadıklarını söyledi. Bu durumun hasat süresini de uzatacağını söyleyen üretici, oldukça zor koşullarda düşe kalka zeytin topladıklarını dile getirdi. Zeytinyağının litresinin borsada 150 lira olduğunu kaydeden çiftçi, bu paranın emeklerini karşılaşamadığını ifade etti.

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Türkiye'de en fazla zeytin ağacının bulunduğu Aydın​'da zeytin hasadı devam ediyor. Germencik ilçesine bağlı Moralı Mahallesi'ndeki bahçesinde ailesiyle beraber zeytin hasadı yapan Esma Doğan isimli üretici, zeytinyağı​ fiyatlarından ve yüksek maaş vermelerine rağmen çalışacak işçi​ bulamamaktan şikayetçi. Zeytinyağının sofralara gelene kadar oldukça zahmetli bir süreçten geçtiğini vurgulayan Doğan, günlük 3 bin TL yevmiye vermelerine rağmen çalıştıracak işçi bulamıyor.

HASAT SÜRECİ 2 AYI BULACAK

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre; çiftçi Esma Doğan, zeytinin 'var yıl'ı olmasına karşın üreticilerin yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilendiğini ifade etti. Zeytin hasadına bir ay önce başladıklarını söyleyen Doğan, ailecek mahsulü toplamaya çalıştıklarını ve hasat sürecinin işçi olmaması nedeniyle iki ayı bulacağını belirtti.

"GÜNLÜK 3 BİN TL VERİYORUZ AMA ÇALIŞTIRACAK İŞÇİ YOK"

Yüksek yevmiyeye rağmen çalıştıracak işçi bulamamaktan dert yanan Esma Doğan, "Zeytini yetiştiriyoruz ama işleyecek işçi bulamıyoruz. Zeytin silkme makinesi bizden olmasına rağmen bunu kullanacak işçilere günlük 3 bin lira yevmiye veriyoruz. Zeytin toplayıcılarına günlük bin 500 lira vermemize rağmen çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Bir, iki gün gelenler bir daha gelmiyor. Rekoltemiz yüksek olsa toplayacak adam bulamayacağız. Günlük 3 bin lira verilen bu işte çalışacak işçi bulamamak biz üreticileri zora sokuyor" diye konuştu.

"ŞARTLAR ZOR, DÜŞE KALKA ZEYTİN TOPLUYORUZ"

Suladıkları zeytin ağaçlarının ürünlerinin iyi olduğunu belirten Esma Doğan, sulanmayan bölgelerde ise kuraklık sebebiyle zeytinin kabarmadığını dile getirdi. Verimli bir yağıştan sonra 2 günde zeytinlerin yeniden canlandığını ifade eden Doğan, "Hasada dağdan başlayıp ovaya doğru ineceğiz. Engebeli bir alanda hasat yaptığımız için örtüleri sermek, zeytini çırpmak, altına düşenleri toplamak çok zor. Düşe kalka, yuvarlana yuvarlana zeytin topluyoruz. Bu engebeli arazide ayakta durmak zor olmasına rağmen biz yere düşen zeytinleri tek tek toplayıp üretime katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

"ZEYTİNYAĞININ LİTRESİ 150 LİRA"

Zeytin ağaçlarından düşen zeytinleri dallarından ayıklayıp daha sonra çuvallarla zeytinyağı işleme tesisine götürdüklerini söyleyen Doğan şöyle devam etti: