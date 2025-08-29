Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Parayla MHRS randevusu vaadi! Bakanlıktan açıklama geldi

MHRS'den randevu alamayanlara ücretli randevu satanlar olduğuyla ilgili "randevu çetesi" haberlerine Sağlık Bakanlığı açıklık getirdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 02:10
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 02:10

, Merkezi Hekim Randevu Sistemi () üzerinden usulsüz randevu alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın " Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı NSosyal hesabından, bazı basın organları ve sosyal medyada "Randevu Çetesi" başlığıyla yer alan MHRS üzerinden usulsüz randevu alındığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Parayla MHRS randevusu vaadi! Bakanlıktan açıklama geldi

ÜCRETLİ MHRS RANDEVUSU VAR MI?

"MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. MHRS'de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellenmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kullanıcı ve IP bazlı erişim limitleri, CAPTCHA doğrulamaları ve kara listeleme yöntemleri gibi çok yönlü sistemsel güvenlik önlemleri kesintisiz şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşların kişisel bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmamaları, 'Ücret karşılığında randevu alma' vaadiyle ortaya çıkan kişi veya gruplara itibar etmemeleri, yalnızca resmi uygulamalar ve kanallar üzerinden randevu talebinde bulunmaları büyük önem arz etmektedir. Bakanlığımız, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişebilmesi için gerekli tüm tedbirleri uygulamakta ve sürekli olarak geliştirmektedir."

MHRS'de yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor! İki kent pilot bölge seçildi
ETİKETLER
#Sağlık
#sağlık bakanlığı
#sağlık hizmetleri
#mhrs
#Randevu Çetesi
#Ücretli Randevu
#Bot Yazılımı
#Güvenlik Tedbirleri
#Gündem
