Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

MHRS'de yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor! İki kent pilot bölge seçildi

Türkiye, sağlık alanında geçen gün yenilenerek dünyaya parmak ısırtmaya devam ediyor. Son olarak Merkezi Hekim Randesu Sistemi'ne (MHRS), üniversite hastaneleri de entegre ediliyor. Uygulamanın 1 Eylül'de pilot olarak iki hastanede başlayacağını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MHRS'de yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor! İki kent pilot bölge seçildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 13:09

, katıldığı bir programda sistemiyle ilgili yapılan yeniliklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ÖRNEK UYGULAMA OLACAK

hizmetlerinde kaliteyi artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Memişoğlu, şunları söyledi: "Üniversite hastanelerinin bir kısmına (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alınabilecek. vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz.

MHRS'de yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor! İki kent pilot bölge seçildi

'AMAÇ: EN İYİ HİZMET'

Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz."

MHRS'de yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor! İki kent pilot bölge seçildi

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında sadece hizmet sunan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma yolunda ilerlediğini kaydederek, "Hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla, sanayicimizle, üreticimizle beraber inşallah 2026'da ürünler çıkacak şekilde bu işi organize ediyoruz. Bu konuda Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üreten sağlık modeliyle çok başarılı olacağına şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

MHRS'de yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor! İki kent pilot bölge seçildi

Sağlıklı hayat merkezlerinin sayısını artırdıklarını, şu anda 300'ün üzerinde merkez bulunduğunu belirten Memişoğlu, bu merkezlerde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist gibi uzmanlarla ücretsiz hizmet verildiğini, kanser taramalarının yapıldığını ve toplumun bu merkezleri kullanmasını önerdiklerini sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHRS randevu sisteminde değişiklik! Uzman doktora gitmenin yöntemi açıklandı
Mide ameliyatı genç kadının sonu oldu! Günlerce kan kustu: Aile hastaneyi bastı
ETİKETLER
#Sağlık
#kemal memişoğlu
#sağlık bakanı
#aile hekimliği
#randevu
#mhrs
#Üniversite Hastaneleri
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.