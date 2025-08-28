MHRS'de yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor! İki kent pilot bölge seçildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı bir programda randevu sistemiyle ilgili yapılan yeniliklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ÖRNEK UYGULAMA OLACAK

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Memişoğlu, şunları söyledi: "Üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alınabilecek. Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz.

'AMAÇ: EN İYİ HİZMET'

Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz."

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında sadece hizmet sunan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma yolunda ilerlediğini kaydederek, "Hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla, sanayicimizle, üreticimizle beraber inşallah 2026'da ürünler çıkacak şekilde bu işi organize ediyoruz. Bu konuda Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üreten sağlık modeliyle çok başarılı olacağına şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı hayat merkezlerinin sayısını artırdıklarını, şu anda 300'ün üzerinde merkez bulunduğunu belirten Memişoğlu, bu merkezlerde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist gibi uzmanlarla ücretsiz hizmet verildiğini, kanser taramalarının yapıldığını ve toplumun bu merkezleri kullanmasını önerdiklerini sözlerine ekledi.