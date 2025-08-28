Menü Kapat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Mide ameliyatı genç kadının sonu oldu! Günlerce kan kustu: Aile hastaneyi bastı

Irak'ta kuaförlük yapan 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, Adana'da özel bir hastanede mide ameliyatı olduktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan aile hastaneyi bastı. Kardeşinin günlerce kan kustuğunu belirten ağabey duruma isyan etti.

Irak'ta kadın kuaförü işleten 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, cenaze için 'ya geldi. Mide ağrıları hisseden genç kadın, özel bir hastaneye gitti. Yapılan kontrollerin ardından Bulut'a mide fıtığı teşhisi konuldu. Genç kadın apar topar ameliyata alındı.

AMELİYATTAN SONRA FENALAŞTI

Ameliyatın ardından kısa süre içinde fenalaşan Bulut, tekrar hastaneye başvurdu. Buradan Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KARDEŞİM HER GÜN KAN KUSTU"

Ölümün ardından acılı ağabey Barış Tumur yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Kız kardeşim Irak'tan yengemin cenazesi için 45 gün önce geldi. Özel Altınkoza Hastanesine gittiğinde kontrollerinde mide fıtığı çıktı. Kardeşim 130 bin TL ödeyerek ameliyatını oldu. Ameliyatını Bahri G. yaptı. Ameliyattan 2 gün sonra taburcu oldu. Kardeşim eve geldikten sonra her gün kan kustu. Hiçbir şey yiyemiyorum, nefesinin kesildiğini söyledi. Biz bunu doktora söylediğimiz zaman, doktor psikolojisinin bozuk olacağını söyledi. Psikoloğa gitmesi gerektiğini söyledi. Hiçbir şekilde cevap alamadık. En son salı günü sabah Altınkoza Hastanesi'ne götürdüm. Oradaki hemşireler de psikoloğa gitmesi lazım dedi. Gece saat 2'ye kadar hiçbir müdahale yapılmadı. Çiğdem'in tansiyonu düşüyor ve kalbi duruyor. 15 dakika sonra kalbi çalıştırıyorlar. Çekilen filminde midesinin çürük olduğunu söylüyorlar. Bunlardan şikayetçiyiz. Altınkoza'dan Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk oldu, burada da vefat etti."

HASTANEDE GERGİN ANLAR

Acı haberi alan aile üyeleri hastaneye giderek duruma isyan etti. Ailenin içinde gerginlik yaşadığı anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

ETİKETLER
#adana
#hastane
#ölüm
#ameliyat
#Mide Fıtığı
#Doktor Hatası
#Iraktan
#Yaşam
