Okul masraflarını çıkarmak için girdiği işte korkunç şekilde can verdi

Kocaeli’nin Körfez İlimtepe’de yapımı süren okul inşaatında dehşet yaşandı. Okul masraflarını çıkarmak için çalışmaya başlayan Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan, inşaatta feci şekilde can verdi. Celal Türkaslan, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Türkaslan ölüm haberi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini yasa boğdu.

"DERİN BİR ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİK"

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent bir taziye mesajı yayımlayarak, "Üniversitemiz Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkarslan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi Kayseri'nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesinde defnedilecektir. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, arkadaşlarına ve tüm EBYÜ ailemize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.