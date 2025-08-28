Annesini rahatsız eden ev sahibine dehşeti yaşattı! Her şeyi tek tek anlattı: 'Kirayı veremiyorsan...'

Yakutiye ilçesine bağlı Emin Kurbu Mahallesi Libya Caddesi üzerinde bulunan otelde dehşet yaşandı. Ardahan'da çalışan 16 yaşındaki E.S., Erzurum'da bulunan annesinin ev sahibi tarafından rahatsız edildiğini duyunca çılgına döndü. Ev sahibi L.B.'nin annesini müstehcen ifadelerle taciz etmesine öfkelenen çocuk, şahsın Erzurum'daki iş yerine gitti.

"NAMUSUM İÇİN YAPTIM"

Burada şahsa "Sen misin?" diyen E.S., daha sonra yanında getirdiği sallama olarak tabir edilen bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan L.B. ağır yaralandı. Şahıs ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan L.B.'nin hayati tehlikesi devam ederken, olay yerinden kaçan E.S. sosyal medya üzerinden Pusula Gazetesi'ne ulaşarak, kendini ihbar etti. Soğukkanlılıkla bıçaklama anlarını anlatan E.S., saldırıyı namusu için gerçekleştirdiğini söyledi. Çocukla önce mesaj yoluyla, daha sonra telefon ile görüşen gazete ekibi, olayı Emniyet İl Müdürlüğüne bildirdi.

CADDEDE YÜRÜRLEN YAKALANDI

Yaklaşık 5 saat boyunca aranan E.S., akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde cadde üzerinde yürürken Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan çocuk, ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.