Eşi ve çocuğunu katletmişti... Kan donduran cinayette yeni detaylar: Bıraktığı mektup şoke etti

Edirne'de 4 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan olay tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Ailesiyle aynı apartmanda yaşayan 41 yaşındaki Ö.G.A., eşi Didem Örs Alacı (38) ile 11 yaşındaki oğulları Doruk Kaan Alacı'yı boğarak katletti. Cani adam daha sonra bıçakla kendini yaralayarak intihara kalkıştı.

SAVCILIK AKIL SAĞLIĞI RAPORU RAPORU İSTEDİ

Vahşi şekilde öldürülen anne ve oğlu, son yolculuklarına uğurlanırken olayın şüphelisi de, savcılık kararıyla akıl hastalığı olup olmadığının tespiti amacıyla İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem süresi tamamlanan ve akıl sağlığının yerinde olduğuna dair kanaat getirilen şüpheli, geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNTİHARA KALKIŞMADAN ÖNCE MEKTUP BIRAKMIŞ

Öldürülen anne ve çocuktan gün içinde haber alamayan yakınlarının defalarca telefonla anne Didem'i aradıkları, ancak telefonu cinayet şüphelisinin açarak, 'Didem ve Doruk henüz uyanmadılar, uyuyorlar' diyerek kapattığı ortaya çıktı. Bir diğer detay ise şüphelinin eve bıraktığı mektupta 'beni affedin' sözlerine yer vermesi oldu.