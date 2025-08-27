Menü Kapat
 Baran Aksoy

Eşi ve çocuğunu katletmişti... Kan donduran cinayette yeni detaylar: Bıraktığı mektup şoke etti

Edirne'de 11 yaşındaki oğlu Doruk Kaan Alacı ile Didem Örs Alacı'yı boğarak katleden cani ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Telefonla arayanlara 'uyuyorlar, uyanmadılar' diyerek cevap veren caninin, cinayetten önce mektup bıraktığı öğrenildi. Akıl sağlığının yerinde olduğuna dair kanaat getirilen cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'de 4 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan olay tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Ailesiyle aynı apartmanda yaşayan 41 yaşındaki Ö.G.A., eşi Didem Örs Alacı (38) ile 11 yaşındaki oğulları Doruk Kaan Alacı'yı boğarak katletti. Cani adam daha sonra bıçakla kendini yaralayarak intihara kalkıştı.

Eşi ve çocuğunu katletmişti... Kan donduran cinayette yeni detaylar: Bıraktığı mektup şoke etti

SAVCILIK AKIL SAĞLIĞI RAPORU RAPORU İSTEDİ

Vahşi şekilde öldürülen anne ve oğlu, son yolculuklarına uğurlanırken olayın şüphelisi de, savcılık kararıyla akıl hastalığı olup olmadığının tespiti amacıyla İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Eşi ve çocuğunu katletmişti... Kan donduran cinayette yeni detaylar: Bıraktığı mektup şoke etti

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem süresi tamamlanan ve akıl sağlığının yerinde olduğuna dair kanaat getirilen şüpheli, geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşi ve çocuğunu katletmişti... Kan donduran cinayette yeni detaylar: Bıraktığı mektup şoke etti

İNTİHARA KALKIŞMADAN ÖNCE MEKTUP BIRAKMIŞ

Öldürülen anne ve çocuktan gün içinde haber alamayan yakınlarının defalarca telefonla anne Didem'i aradıkları, ancak telefonu şüphelisinin açarak, 'Didem ve Doruk henüz uyanmadılar, uyuyorlar' diyerek kapattığı ortaya çıktı. Bir diğer detay ise şüphelinin eve bıraktığı mektupta 'beni affedin' sözlerine yer vermesi oldu.

