Damat adayı can verdiği kaza kamerada! 3 gün sonra düğünü vardı

Bursa'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden Batuhan Güneş'in 3 gün sonra düğünü olduğu ortaya çıktı. Kaza, dün sabaha karşı 03.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede arkadaşı T.H ile birlikte seyreden 24 yaşındaki Batuhan Güneş, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarparak savruldu, ardından yol üzerindeki bir işletmenin giriş basamağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Batuhan Güneş ile arkasında yolcu olarak bulunan T.H. ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Batuhan Güneş, kurtarılamazken, T.H.'nin durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Batuhan Güneş'in 3 gün sonra düğününün olacağı öğrenilirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.