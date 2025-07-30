MHRS randevu sisteminde değişiklik! Uzman doktora gitmenin yöntemi açıklandı

Sağlık Bakanlığının online randevu alımını sağlayan Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) uygulamaya aldığı yeni özellikle birlikte hastalara aile hekimine yönlendirme mesajıyla seçenek sunulmaya başlandı. Bu yönlendirme mesajını gören bazı kişiler artık hastaların doğrudan hastane randevusu alamayacağı ve ilk önce aile hekimine gitme zorunluluğunun geldiği iddialarını öne sürdü.
Randevu alınmak istenen branşta boşluk olmaması halinde hastaların karşısına “Aradığınız kritere uygun randevu bulunamamıştır. Aile hekimlerinize, kendilerine kayıtlı hastalar için tüm hastanelerimizde öncelikli randevu kontenjanı ayrılmıştır. Kayıtlı olduğunuz aile hekiminizce uygun görülen ilgili uzmanlık alanındaki hekimlere, sizin adınıza randevu oluşturabilir.” bilgi ekranı çıkmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaparak randevu alırken çıkan bu uyarıya dair detayları açıkladı. 25 Temmuz 2025'ten itibaren uygulanan "Aile Hekimine Yönlendirme" özelliği hastalara yalnızca ek seçenek sunuyor.
Açıklamaya göre artık dilediği branşta uygunluk bulan vatandaş aile hekimine gitmeden randevu oluşturabilecek. Uygun randevu olmaması halinde "Aile hekiminiz sizin adınıza hastaneden randevu alabilir" mesajıyla karşılaşacak.
Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından izlenecek yolu şu şekilde duyurdu:
MHRS’de devreye alınan bu yeni özellikle vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini etkin kullanımı hedeflenmekte olup, iddia edildiği gibi bir zorunluluk söz konusu değildir.
https://x.com/sagliklicozum/status/1950576382427242555