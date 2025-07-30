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 | Banu İriç

MHRS randevu sisteminde değişiklik! Uzman doktora gitmenin yöntemi açıklandı

MHRS randevusu almak isteyenlerin karşısına çıkan "aile hekimine yönlendirme" uygulaması tartışma başlattı. Sosyal medyada "Artık hastaneye doğrudan randevu alınamayacak" iddiaları gündeme gelirken uzman doktor randevularında yeni uygulamayı Sağlık Bakanlığı açıkladı.

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MHRS randevu sisteminde değişiklik! Uzman doktora gitmenin yöntemi açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 22:28
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 22:32

Bakanlığının online randevu alımını sağlayan Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) uygulamaya aldığı yeni özellikle birlikte hastalara aile hekimine yönlendirme mesajıyla seçenek sunulmaya başlandı. Bu yönlendirme mesajını gören bazı kişiler artık hastaların doğrudan hastane randevusu alamayacağı ve ilk önce aile hekimine gitme zorunluluğunun geldiği iddialarını öne sürdü.

MHRS randevu sisteminde değişiklik! Uzman doktora gitmenin yöntemi açıklandı

AİLE HEKİMİNDEN HASTANE RANDEVUSU ALINABİLECEK

Randevu alınmak istenen branşta boşluk olmaması halinde hastaların karşısına “Aradığınız kritere uygun randevu bulunamamıştır. Aile hekimlerinize, kendilerine kayıtlı hastalar için tüm hastanelerimizde öncelikli randevu kontenjanı ayrılmıştır. Kayıtlı olduğunuz aile hekiminizce uygun görülen ilgili uzmanlık alanındaki hekimlere, sizin adınıza randevu oluşturabilir.” bilgi ekranı çıkmaya başladı.

MHRS randevu sisteminde değişiklik! Uzman doktora gitmenin yöntemi açıklandı

AİLE HEKİMİNE GİTMEDEN HASTANE RANDEVUSU ALINABİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaparak randevu alırken çıkan bu uyarıya dair detayları açıkladı. 25 Temmuz 2025'ten itibaren uygulanan "Aile Hekimine Yönlendirme" özelliği hastalara yalnızca ek seçenek sunuyor.

MHRS randevu sisteminde değişiklik! Uzman doktora gitmenin yöntemi açıklandı

Açıklamaya göre artık dilediği branşta uygunluk bulan vatandaş aile hekimine gitmeden randevu oluşturabilecek. Uygun randevu olmaması halinde "Aile hekiminiz sizin adınıza hastaneden randevu alabilir" mesajıyla karşılaşacak.

MHRS randevu sisteminde değişiklik! Uzman doktora gitmenin yöntemi açıklandı

DOĞRU BİLGİLER IŞIĞINDA UYGULAMA NASIL İŞLİYOR?

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından izlenecek yolu şu şekilde duyurdu:

  • Vatandaşlarımız istediği hastane ve branşta ihtiyacı olan randevuyu sistem üzerinden sorgular.
  • Randevu sorgulaması sonucunda uygunluk varsa, vatandaşlarımız randevusunu her zamanki gibi doğrudan oluşturabilir.
  • Randevu oluşturulmak istenen branşta uygunluk olmaması durumunda ise talep bırakma ekranından önce vatandaşlarımızın tercihine sunulmak üzere “Aradığınız kritere uygun randevu bulunamamıştır. Aile hekimlerinize, kendilerine kayıtlı hastalar için tüm hastanelerimizde öncelikli randevu kontenjanı ayrılmıştır. Kayıtlı olduğunuz aile hekiminizce uygun görülen ilgili uzmanlık alanındaki hekimlere, sizin adınıza randevu oluşturabilir.” bilgi ekranı çıkar.
  • Bu yönlendirme doğrultusunda, aile hekiminden randevu almak isteyen vatandaşlarımız bu tercihlerini kullanabilir.
  • Bu tercihten faydalanmak istemeyen vatandaşlarımız ise “Devam et” butonunu tıklayarak talep bırakma ekranına yönlendirilir ve randevu talebini oluşturur.

MHRS’de devreye alınan bu yeni özellikle vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini etkin kullanımı hedeflenmekte olup, iddia edildiği gibi bir zorunluluk söz konusu değildir.
https://x.com/sagliklicozum/status/1950576382427242555

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